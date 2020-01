Tifoso del Rionero travolto e ucciso dall'auto degli ultrà rivali del Melfi. Un ferito grave, tre fermati

Tifoso del Rionero travolto e ucciso dall'auto dei supporters rivali del Melfi, e nell'incidente è rimasta ferita in modo molto grave un'altra persona. Un uomo di 33 anni - tifoso della Vultur Rionero (Eccellenza lucana) - è morto oggi investito da un'auto sulla quale viaggiavano alcuni tifosi del Melfi (Eccellenza lucana), nei pressi della stazione di Vaglio di Basilicata (Potenza). La Polizia sta indagando per stabilire le circostanze che hanno che hanno portato all'incidente e alla morte del tifoso, probabilmente frutto della rivalità tra le due tifoserie. Nell'incidente è rimasta ferita in modo molto grave almeno un'altra persona, ora ricoverata all'ospedale San Carlo di Potenza.

I tifosi della Vultur Rionero erano diretti a Brienza (Potenza), quelli del Melfi a Tolve (Potenza) per seguire le loro squadre. Secondo le prime notizie l'investimento mortale è avvenuto mentre i tifosi del Rionero erano fermi nei pressi della stazione ferroviaria di Vaglio di Basilicata per aspettare altri sostenitori vulturini.



@TgrBasilicata un morto e un ferito grave. E' il bilancio di un investimento stradale a Vaglio scalo. La vittima è un uomo di 33 anni. L' investimento sarebbe stato volontario, al termine di uno scontro tra le tifoserie del Melfi e del Rionero. La polizia ha fermato l'auto. pic.twitter.com/USwBZpMVal — gianniquagliarella (@gianniquagliare) 19 gennaio 2020

All'arrivo dei tifosi del Melfi è avvenuto l'investimento, non si sa ancora se accidentale o voluto. La Polizia sta indagando per chiarire se tra le due tifoserie vi siano stati scontri già prima dell'investimento, in un'area di servizio della strada statale 658 Potenza-Melfi.

Tre tifosi in Questura

La Polizia ha rintracciato e fermato l'automobile, una Fiat Punto, che avrebbe investito i tifosi della Vultur Rionero, provocando oggi la morte di uno di essi e il ferimento grave di un altro, a Vaglio di Basilicata (Potenza). Secondo quanto si è appreso, gli occupanti dell'auto, tre giovani tifosi del Melfi, sono ora interrogati nella Questura di Potenza.

L'altro tifoso della Vultur Rionero rimasto gravemente ferito nell'investimento avvenuto oggi a Vaglio di Basilicata (Potenza) è stato trasportato dal 118 «Basilicata soccorso» all'ospedale San Carlo di Potenza. Secondo quanto si è appreso, è stato sottoposto a un intervento chirurgico a causa della gravità delle fratture riportate a un braccio, a un avambraccio e a una gamba.



