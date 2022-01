Tifoso ha un attacco di cuore alla partita del Fulham, morto in ospedale: il commovente post della figlia

Tragedia sugli spalti in Gran Bretagna: un tifoso è stato colpito da un arresto cardiaco sugli spalti della partita Fulham-Blackpool. La partita è stata sospesa al minuto 16 e la macchina dei soccorsi si è messa in moto: purtroppo per l'uomo, di nome Paul Parish, non c'è stato nulla da fare ed è deceduto alcune ore dopo. Allo stadio insieme a lui c'era anche la figlia Clare, che ha condiviso su Twitter un lunghissimo post di ringraziamenti raccontando dell'impressionante solidarietà trovata nella tragedia.

It is with immense sadness that we inform fans of the passing of supporter, Paul Parish.



Paul suffered a cardiac arrest and received treatment in the stand at this afternoon’s match before being transferred to hospital.



Our condolences go out to Paul’s loved ones. #FFC

