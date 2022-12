Ivana Knoll, chi è la tifosa croata che sta diventando ricca indispettendo il Qatar ai Mondiali

Sta facendo impazzire tutti con le sue curve dall'inizio del Mondiale. La tifosa croata Ivana Knoll volata in Qatar per sostenere Modric e compagni ha fatto parlare di se per i suoi scatti "hot" dall'inizio della competizione, soprattutto per il codice etico qatariota che vieta alle donne di scoprirsi.

Ivana Knoll: chi è la tifosa croata più discussa dei Mondiali

Ex Miss Croazia, Ivana Knoll è nata il 16 settembre 1992 a Francoforte, in Germania. Si è trasferita in Bosnia-Erzegovina a sette anni. Oggi risiede a Zagabria, in Croazia. La trentenne prima di intraprendere la carriera da modella a tempo pieno, si è diplomata alla Yangon American International School in Birmania per poi conseguire una laurea presso l'Università di Fiume (Croazia). Ivana è stata proclamata Miss Croatia nel 2016, la bellissima modella a oggi risulta essere ancora single.

La modella è salita alla ribalta delle copertine glamour e di gossip durante quest'ultima edizione dei Mondiali in Qatar. La sua partecipazione sugli spalti ha scatenato scatenato infinite polemiche a causa dei suoi outfit che lasciano poco spazio all'immaginazione, nonostante le leggi restrittive in materia di vestiario e le ripetute minacce di arresto la bellissima croata ha continuato a mostrarsi decisamente poco vestita sugli spalti degli stadi qatarioti.

La modella 30enne ha ovviamente cavalcato l'onda approfittando della notorietà che le sue foto le hanno concesso durante una cornice come i Mondiali di calcio, in poco meno di un mese è passata da circa 600mila a quasi 1 milione e 300mila follower, con una stima media giornaliera di 35mila "mi piace" alla sua pagina Instagram. Il 5, 6 e 7 dicembre sono stati i giorni più proficui grazie all'aumento esponenziale registrato sui social. Incremento dei follower che probabilmente incrementerà anche le sue entrate economiche.

Riguardo alle polemiche sul suo vestiario la Knoll ha recentemente dichiarato in un'intervista: «Sono rimasta scioccata. Mi sentivo nello stato d'animo di chi dice: "oh mio Dio, non ho nemmeno i vestiti per coprire tutto questo". Ma ero arrabbiata perché non sono musulmana e se noi in Europa rispettiamo l'hijab e il niqab credo anche che si debbano rispettare il nostro stile di vita, la nostra religione. Mi vesto così, indosso bikini perché sono una cattolica che è qui per i Mondiali».