Thiago Motta lascia il Bologna, è ufficiale: «Non rinnoverà». L'allenatore ormai a un passo dalla Juventus

Thiago Motta lascia il Bologna. L'annuncio era nell'aria da tempo e ora è ufficiale: «Nella mattinata di oggi Thiago Motta ha comunicato alla Società l’intenzione di non rinnovare il contratto con il Bologna FC 1909 - se legge in una nota del club felsineo -. Preso atto della decisione, il Club ringrazia il tecnico per lo straordinario lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera».

«In questi due anni ho conosciuto un allenatore preparato e vincente», dichiara il presidente Joey Saputo, «che ha dato alla squadra un’identità di gioco brillante.

Il traguardo della qualificazione in Champions League consegna lui e tutti i giocatori alla storia del nostro Club. Avrei voluto che rimanesse al Bologna, ma non posso che ringraziare lui e il suo staff per queste stagioni meravigliose e augurargli il meglio per il futuro».

Thiago Motta verso la Juventus

Il futuro dell'allenatore italo-brasiliano sarà a tinte bianconere: Thiago Motta è, da mesi, il candidato numero uno per la panchina della Juventus. E, con l'addio di Massimiliano Allegri formalizzato una settimana fa, la strada sembra ormai tracciata.