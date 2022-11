Tegola Lazio, Immobile di nuovo out con la Juve: arrivederci al 2023

Sta ancora male e non si dà pace. Niente Juve per Immobile, arrivederci al 2023. Si è messo d'accordo con il ct Mancini, per questo non è stato convocato ieri per le prossime sfide della Nazionale. Purtroppo il bicipite femorale sinistro guarito, ma si è riaperta - con versamento - la vecchia cicatrice alla gamba destra. Che sfortuna. Altro che titolare domani nel big match prima della sosta Mondiale, Ciro rimane addirittura nella capitale, non parte per Torino con il resto della compagine biancoceleste. Purtroppo non sta ancora a bene. Ci ha provato stamattina, già dalla partitella di ieri le senzazioni non erano positive e alla fine si è dovuto arrendere. Sarri sperava di poterlo utilizzare domani sera per uno scampolo finale. Niente, bisogna di nuovo rimboccarsi le maniche.