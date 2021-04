La Superlega non si ferma. Laporta (Barcellona): «La proposta c'è ancora. Aperti al dialogo con Uefa»

La Superlega perde pezzi, ma non si ferma: parola di Joan Laporta. Il presidente del Barcellona, uno dei dodici club fondatori "secessionisti" del nuovo torneo continentale, è sicuro che la Superlega sia una vera necessità. «Abbiamo una posizione di prudenza - ha dichiarato Laporta ai microfoni della televisione spagnola Tv3 - La Superlega è assolutamente una necessità, ma l'ultima parola sarà data dai partner. I grandi club contribuiscono con molte risorse e dobbiamo dire la nostra per quanto riguarda la distribuzione economica», così il presidente del club catalano.

🎙[ @esport3 ] | Joan Laporta: “The Super League is a necessary, but the last word will be with the socis. We are open to dialogue with the UEFA.” 🚨 pic.twitter.com/uHMDjr3cOD

— BarçaTimes (@BarcaTimes) April 22, 2021