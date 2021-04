Superlega, no dell'Ue. Boris Johnson: «Li fermeremo». Ma i 12 club: pronta risposta legale a Fifa e Uefa

La guerra è appena iniziata: la Commissione Europea prende le distanze dall'operazione Superlega. «Dobbiamo difendere un modello di sport europeo basato sui valori, sulla diversità e sull'inclusione. Non c'è spazio per riservarlo ai pochi club ricchi e potenti che vogliono legami stretti con tutto ciò che le associazioni rappresentano: campionati nazionali, promozione e retrocessione e sostegno al calcio dilettantistico di base», il commento su Twitter del vicepresidente Margaritis Schinas.

«La Commissione Ue difende un modello di sport europeo basato sui principi di autonomia, apertura, solidarietà e interdipendenza delle federazioni internazionali». Queste caratteristiche riguardano «tutti i livelli» dello sport e «devono essere mantenute come parte del dna dell'Ue». Così, a seguire, una portavoce della Commissione Ue. «Invitiamo tutte le parti a tenere conto di questi principi nella valutazione potenziale impatto della proposta», aggiunge la portavoce, sottolineando che alla base delle organizzazioni sportive devono esserci «regole chiare, trasparenti e non discriminatorie».

