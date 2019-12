Lazio, Milinkovic: «Aspettiamo la Juve». Peruzzi: «Allarghiamo gli orizzonti»

Firma autografi e si mette in posa con il saluto del sergente. Sergej Milinkovic sta provando a godersi l’antivigilia della finale di Supercoppa italiana, in programma contro la Juventus domenica pomeriggio a Riyad. Il centrocampista serbo, arrivato ieri sera in Arabia Saudita con il resto della squadra, è stato protagonista in mattinata di un evento organizzato dalla Lega Serie A con Luis Alberto e Angelo Peruzzi, club manager biancoceleste. «Come procede la trasferta? Per ora tutto bene, ma aspettiamo la partita», sussurra con un sorriso Milinkovic. Più profonda la riflessione di Peruzzi: «Quest’evento allarga nuovi orizzonti, orizzonti internazionali. Cerchiamo di proseguire su questa strada e di ampliare il nostro brand - dichiara l’ex portiere e campione del Mondo -. Quando vai in questi nuovi mondi, trovi culture diverse e atteggiamenti diversi: speriamo che ci sia una grande partita per dare una soddisfazione agli arabi». Nel pomeriggio è previsto un allenamento nel centro sportivo dell’Al Shabab Club, domani, invece, ci saranno le conferenze stampa del tecnico Simone Inzaghi e del capitano Senad Lulic. Ultimo aggiornamento: 13:54





© RIPRODUZIONE RISERVATA