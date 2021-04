Super Lega, Schinas (Commissione europea): «Calcio non sia riservato a pochi ricchi»

Dopo il coro dei no che si è sollevato da leader europei come Boris Johnson ed Emmanuel Macron, questa mattina anche la Commissione europea ha preso posizione riguardo alla nuova Super Lega di calcio, fondata da 12 tra i principali club europei. Tra cui Inter, Juve e Milan: «Dobbiamo difendere un modello di sport europeo - ha postato su Twitter il vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas commentando le notizie che arrivano in queste ore - basato sui valori, basato sulla diversità e l'inclusione. Non c'è spazio per riservarlo ai pochi club ricchi e potenti che vogliono legami stretti con tutto ciò che le associazioni rappresentano: campionati nazionali, promozione e retrocessione e sostegno al calcio dilettantistico di base». Alla base del calcio, insomma, per Schinas ci sono «universalità, inclusione e diversità» che «sono elementi chiave dello sport europeo e del nostro stile di vita europeo», aggiunge Schinas.

(1/2) We must defend a values-driven European model of sport based on diversity and inclusion. There is no scope for reserving it for the few rich and powerful clubs who want to severe links with everything associations stand for: — Margaritis Schinas (@MargSchinas) April 18, 2021

Nel frattempo arrivano posizioni contrarie da più fronti: «Devono squalificare tutti - tuona l'ex bomber Roberto Boninsegna. Che all'Adnkronos scandisce: «È stata una sorpresa negativa, secondo me deve intervenire l'Europa, giustamente: io squalificherei tutti. Non si capisce nemmeno che devono fare a parte i soldi, s'inventano un campionato tutto loro, niente promozione o retrocessione: sono contrari tutti. È una roba da ricchi, contraria alla popolarità del calcio, non so che gli sia saltato in mente. È già un fallimento in partenza».

Anche il segretario del Pd, Enrico Letta, ha dichiarato che «l'idea di una SuperLega per i più ricchi club europei di Soccer ball? Sbagliata e decisamente intempestiva. In Europa il modello Nba non può funzionare. Nel calcio e nello sport la forza sta nella diffusione, non nella concentrazione. E nelle belle storie tipo Atalanta, Ajax, Leicester», così su twitter il segretario del Pd, Enrico Letta.

