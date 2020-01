Supercoppa di Spagna, Real la prima finalista: battuto il Valencia

Il Real Madrid è la prima finalista della Supercoppa di Spagna. Nella nuova formula voluta dalla federazione spagnola con semifinali e finale giocate in Arabia Saudita – dietro, ovviamente, un lauto compenso – gli uomini di Zidane hanno battuto 3-1 il Valencia. Una vittoria schiacciante. Oltre il risultato. E occhio davvero ai Blancos. Soprattutto in ottica Champions League. Perché se Ramos e compagni riuscissero a mantenere il livello visto questa sera a Gedda, possono tranquillamente arrivare in fondo in Europa. Nonostante le assenze in attacco – sono rimasti a Madrid Benzema, Bale e Hazard – il Real ha letteralmente messo alle corde per tutti i 90’ la squadra di Celades. La scelta iniziale di Zidane di schierare oltre al solito Casemiro anche Kroos, Modric, Valverde e Isco alle spalle dell’unica punta Jovic, sola nota stonata della trionfale serata madrilena, s’è rivelata azzeccata. Il Valencia, che pure in Liga aveva dato filo da torcere alle Merengues, stasera non si è presentato.



KROOS ALLA PALANCA, POI ISCO E PARTITA IN DISCESA



Che sarebbe stata una notte difficile per il Valencia si è capito dai primi minuti. Real Madrid concentrato, tonico e sempre pronto a recuperare il pallone con un veloce raddoppio di marcatura. Gli uomini di Zidane non danno riferimenti in mezzo al campo e Parejo, Kondogbia e Coquelin non la vedono mai. Il 4-1-4-1 disegnato da Celades è troppo arrendevole. E Casemiro prende così subito in mano le chiavi del centrocampo disegnando gioco. Accompagnato anche dalla qualità dei compagni di reparto. Il gol è la naturale conseguenza di quello visto nei primi minuti. Anche se arriva con una furbata di Kroos, che sfrutta la disattenzione di Domenech intento a redarguire i compagni di reparto, per batterlo direttamente dalla bandierina. La partita così prende la piega migliore per il Real, che continua a macinare gioco e trovando il raddoppio al 37’ con Isco. Azione insistita sulla destra con Valverde che pesca Modric, il tiro del croato è rimpallato e trova il numero 22 del Madrid abile a battere Domenech. 0-2 e partita in cassaforte. Prima della fine del primo tempo Isco colpisce il palo e Jovic, sulla respinta, non riesce a chiudere definitivamente la sfida.



PERLA DI MODRIC E REAL IN FINALE



Il divario in campo è troppo netto. E quindi la ripresa è solamente una passerella per i Blancos. Che non abbassano mai il ritmo della partita continuando a giocare a uno, massimo due tocchi. L’obiettivo, si vede, è quello di far sbloccare Jovic, mister 60 milioni, ancora a segno una volta sola in stagione. Ma il gol che manda in archivio il tutto è una vera e propria perla dell’ex pallone d’oro Modric. Il croato, appena entrato in area, con un colpo d’esterno destro batte l’incolpevole Domenech. Inutile, nel finale, il rigore realizzato da Parejo dopo un fallo di mano di Sergio Ramos in area di rigore. Adesso il Real aspetta l’avversario di domenica che uscirà dalla semifinale di domani tra Atletico Madrid e Barcellona. Sarà, senza dubbio, una partita più equilibrata di quella vista stasera. Ultimo aggiornamento: 9 Gennaio, 12:14





© RIPRODUZIONE RISERVATA