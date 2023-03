Damian, unico tifoso del Sudtirol in trasferta a Benevento: l'omaggio finale della squadra (che ha vinto 2-0) è commovente Foto

BOLZANO - Un solo tifoso al seguito. Da Bolzano a Benevento per tifare Sudtirol: 850 chilometri per vedere la sua squadra vincere 2-0, di mercoledì sera, e prendersi il quarto posto in classifica da neo promossa in serie B. Un atto di coraggio e fede calcistica premiato, a fine gara, dai calciatori altoatesini con l'omaggio commovente di due magliette. Una fede incrollabile, ripagata alla grandissima.

Damian Gruber da solo in trasferta da Bolzano a Benevento

In auto servono non meno di 9 ore di viaggio, in treno (ritardi permettendo) si può coprire la stessa distanza in 7 ore e mezza. Damian Gruber è il tifoso del SudTirol, che mercoledì sera era presente da solo nel settore ospiti dello stadio Vigorito di Benevento in Campania, non s'è lasciato intimorire dal disagio di una trasferta così lunga in un giorno feriale: s'è messo la sciarpa biancorossa al collo, pranzo e cena al sacco e s'è goduto lo spettacolo della squadra che ha vinto nel Sannio e adesso è a sorpresa quarta nella classifica di Serie B, col sogno della A dietro l'angolo, quando solo qualche mese navigava in serie C.

Parla il tifoso "eroico" del Sudtirol

"Ero solo perché non c'era nessuno che poteva prendere due giorni di ferie – ha rivelato Gruber a Sportitalia -. Mi sono recato da Bolzano a Bergamo in macchina, poi ho preso l'aereo per Napoli dove ho noleggiato un'auto. Seguo spesso la squadra in trasferta, quest'anno ho saltato solo la partita di Reggio Calabria perché era fine agosto e si giocava di domenica sera".

L'omaggio della squadra all'unico tifoso in trasferta

A fine incontro tutti i calciatori del Sudtirol gli hanno reso omaggio per tanto attaccamento: lo hanno salutato, ringraziato, gli hanno dedicato un applauso sotto la curva ospiti con solo lui presente e fatto anche un regalo particolare. I giocatori della formazione allenata da Bisoli, Andrea Masiello e Giovanni Zaro, hanno voluto ripagare la fedeltà alla squadra lanciandogli magliette e pantaloncini del match.