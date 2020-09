Suarez, anche il manager juventino Cherubini si interessò per gli esami

Il caso Suarez si arricchisce di nuovi elementi. È stato Federico Cherubini, Head of Football Teams and Technical Areas della Juventus, a contattare in virtù di una vecchia conoscenza Maurizio Oliviero, rettore dell'Università Statale di Perugia, per sapere se il suo ateneo tenesse gli esami di italiano necessari per la cittadinanza. È quanto apprende l'Ansa da fonti qualificate di Torino. Cherubini si è limitato a chiedere indicazioni burocratiche sull'esame a Oliviero, che gli ha detto di rivolgersi all'Università per Stranieri. Federico Cherubini, nato a Foligno, già capitano e direttore sportivo del Foligno, da anni è alla Juve dove ha scalato posizioni fino a essere indicato come futuro dg dei bianconeri.

