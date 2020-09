Suarez, Paratici: «Agito in totale rispetto delle regole»

« Non c'è stata nessuna leggerezza. Noi abbiamo verificato la possibilità di portare a Torino un giocatore come Suarez ma abbiamo sempre agito in totale trasparenza e nel pieno rispetto delle regole. Siamo serenissimi » . Lo ha detto il ds della Juventus, Fabio Paratici, ai microfoni di Sky Sport, sul caso dell'attaccante uruguaiano e dell'inchiesta aperta a Perugia sull'esame 'farsà di italiano. »Non conosco bene queste situazioni ma con c'è da parte nostra nessuna idea su chi possa averne tratto vantaggi«, ha aggiunto Paratici rispondendo ad una domanda su chi abbia avuto interesse nella vicenza. Ultimo aggiornamento: 28 Settembre, 20:50

