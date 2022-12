Stefano Tacconi, il figlio: «Papà inizia piano piano a camminare. Emozione unica»

Stefano Tacconi migliora. «Papà inizia piano piano a camminare. Emozione unica». Lo fa sapere, attraverso i social il figlio Andrea. L'ex portiere di Juventus e nazionale dal 23 aprile è seguito dai medici dell'ospedale di Alessandria dopo il trasferimento dall'ospedale di Asti, dove era stato ricoverato in emergenza per emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. Inevitabili e numerosi i commenti social alla notizia positiva, attesa da tempo.

Qatar 2022, Eto'o perde la testa: insegue ed aggredisce un videomaker all'uscita dallo stadio

Stefano Tacconi come sta, il post

«La più bella che oggi avrei voluto sentire - scrive Rocco -. Campioni come Stefano Tacconi sono invincibili». Per i Cuori Bianconeri, ovviamente contenti per la famiglia, è «un bellissimo regalo di Natale. Non abbiamo mai perso la speranza di rivedere il nostro Stefano in piedi». Alessia è convinta del fatto che non potesse essere che così: «Era ed è una roccia».

ff