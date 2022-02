Stati Uniti, giornata storica per il calcio femminile: in nazionale guadagneranno come gli uomini. «Fantastico»

Giornata storica per il soccer americano e per il calcio femminile: la US Soccer Federation e l'associazione delle calciatrici statunitensi hanno raggiunto oggi un accordo nel quale vengoni garantiti gli stessi bonus e premi tra la rappresentativa degli uomini e quella delle donne: «La Us Soccer si impegna a fornire la parità di retribuzione d'ora in poi per le squadre nazionali femminili e maschili in tutte le amichevoli e i tornei, compresa la Coppa del Mondo». L'accordo riguarda soltanto le nazionalei ed esclude gli stipendi dei singoli club.

Inoltre viene stipulato un risarcimento per le differenze salariali non percepite fino ad oggi, per un totale di circa 24 milioni di dollari, che sarà distribuito secondo quanto proposte dalle giocatrici dell'Uswnt, l'assocalciatori femminile, e approvato dal tribunale distrettuale. Sarà infine istituito un fondo di 2 milioni di dollari a beneficio dei giocatori al termine della loro carriera e per le attività di carattere benefico volte a far crescere lo sport femminile.

Megan Rapinoe: «Giornata fantastica»

“È una giornata davvero fantastica. Credo che quando guarderemo indietro a questa giornata diremo che questo è il momento in cui il calcio americano è cambiato in meglio" ha commentato la centrocampista 36enne Megan Rapinoe durante un'intervista televisiva, che ha poi twittato: "Quando vinciamo, vincono tutti!".