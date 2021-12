Con l’aumento dei contagi in Italia dovuti alla variante Omicron, il Consiglio dei ministri ha imposto un giro di vite sulla capienza degli stadi: si passa dal 75% al 50% di riempimento con la soluzione a scacchiera. Un passo indietro rispetto alla situazione precedente che obbliga le società a rivedere le politiche di vendita dei biglietti. Il primo club a reagire alla notizia è stata la Roma che attraverso un comunicato pubblicato questa mattina, ha annunciato lo stop alla vendita dei biglietti per le partite contro Juventus (9 gennaio), Cagliari (16 gennaio) e Lecce (20 gennaio): «Nei prossimi giorni verranno date ulteriori informazioni circa le modalità d’accesso alle prossime partite». Ad oggi, per la partita contro i bianconeri di Allegri sono stati venduti 42 mila biglietti (abbonati compresi), ma la capienza dell’Olimpico con riempimento al 50% passa a 35 mila spettatori. Restano fuori, dunque, circa 7 mila tifosi, nelle prossime ore il club comunicherà le modalità di rimborso. Inoltre, la Roma è l’unica società italiana ad aver aperto la campagna abbonamenti per tutte le partite del campionato attestandosi a una quota di 20.100 abbonamenti emessi.

Nuovo decreto, super green pass per bus e treni: ma è stallo sul lavoro. Stadi, capienza al 50 per cento

Napoli, stop alla vendita dei biglietti

Reattivo anche il Napoli che ha immediatamente fermato la vendita dei mini abbonamenti per le partite contro Sampdoria e Fiorentina e quella dei biglietti contro il Barcellona: «In ottemperanza alle nuove misure adottate per il contenimento della diffusione dell'epidemia Covid-19 e la conseguente riduzione della capienza degli Stadi al 50%, nelle more del testo definitivo, la SSC Napoli comunica che le vendite relative ai match con Sampdoria e Fiorentina (mini abbonamenti) e con il Barcellona in Europa League sono momentaneamente bloccate per poter predisporre un nuovo riallineamento della mappa dei posti a sedere».

🏟 Riduzione capienza stadio al 50%. Bloccata la vendita dei biglietti per le gare con la Sampdoria, Fiorentina e Barcellona.



💙 #ForzaNapoliSempre https://t.co/lqg38AYbOD — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 30, 2021

Cosa serve per entrare allo stadio?

Negli stadi italiani sarà consentito l’ingresso esclusivamente con il Green pass rafforzato. Per potere accedere in un impianto sarà necessario essere stati vaccinati (il Green pass sarà attivo dopo 15 giorni dalla prima dose) o guariti dal Covid da meno di sei mesi.