Al 94' lo Spezia castiga il Venezia e affossa le speranze di salvezza

SPEZIA - Lo Spezia supera il Venezia al Picco, 1-0 alla fine del secondo tempo dopo una gara ruvida e quattro ammonizioni negli ultimi minuti. Vantaggio fondamentale per i liguri, e quasi sentenza di condanna per i lagunari che restano fermi al terzultimo posto in classifica nell'anticipo della 31ma giornata di Serie A.

A sbloccare il risultato, nel suo quinto gol stagionale, Gyasi nel terzo minuto di recupero. Lo Spezia sale a 32 punti in classifica e momentaneamente in 14ma posizione. Nel corso del primo tempo occasioni per i padroni di casa al 32' e al 34' con Bastoni, occasione per gli ospiti al 38' con Aramu che su punizione prende la traversa.

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca (22' st Ferrer); Maggiore, Kiwior, Bastoni (45' st Sala); Kovalenko (11' st Verde), Gyasi, Agudelo (22' st Manaj). (1 Zoet, 40 Zovko, 15 Hristov, 18 Nzola, 19 Colley, 22 Antiste, 39 Nguiamba, 77 Bertola). All.: T.Motta.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance (27' st Kiyine), Vacca (14' st Crnigoj), Ampadu; Aramu (37' st Nani), Okereke, Johnsen (14' st Nsame). (34 Bertinato, 8 Tessmann, 11 Sigurdsson, 13 Modolo, 16 Fiordilino, 27 Busio, 30 Svoboda, 37 Mateju). All.: Zanetti.

Arbitro: Doveri di Roma.

Reti: nel st 49' Gyasi.

Angoli: 5-2 per lo Spezia.

Recupero: nessuno e 4'.

Ammoniti: Maggiore, Manaj e Okereke per fallo di gioco, Gyasi per essersi tolto la maglia. Note: 8mila spettatori circa.