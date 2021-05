Spezia-Roma 2-2: Fonseca in Conference League. Sassuolo-Lazio 2-0: Inzaghi saluta con una sconfitta

La Roma in Conference League col brivido. La Lazio saluta con una sconfitta. Obiettivo raggiunto per la squadra di Fonseca grazie al pareggio (2-2) in rimonta sul campo dello Spezia. Nel primo tempo la squadra di Italiano scappa con Verde e Pobega. Nella ripresa prima accorcia El Shaarawy, poi impatta Mkhitaryan dopo lungo consulto Var. Da domani, Mourinho, potrà prendere pieno possesso della panchina giallorossa.

Esce sconfitta invece la Lazio (2-0): vince il Sassuolo di De Zerbi, che ha sognato per lunga parte della serata la qualificazione alla prossima Conference League. La gara. È decisa da Kyriakopoulos (poi espulso) e da Berardi che dal dischetto batte Strakosha. C'è aria di rivoluzione dentro i biancocelesti. Con Inzaghi che potrebbe salutare.