«Pezzo di m...»: gli insulti choc a Immobile in Spezia-Lazio finiscono nei microfoni tv

Scandaloso episodio nel primo tempo di Spezia-Lazio, in corso allo stadio Picco di La Spezia. La partita è trasmessa in tv da Sky Sport e Dazn e proprio dai microfoni delle tv si sono ascoltati una serie di insulti choc all'indirizzo del bomber laziale Ciro Immobile. "Pezzo di m..." urlato a più riprese dalla tribuna ed evidentemente captato dai microfoni televisivi. I commentatori Sky allo stadio, durante la diretta, si sono scusati per l'accaduto, anche se ovviamente loro non hanno alcuna colpa.

Il pubblico ligure di La Spezia ama Ciro Immobile (volume up). pic.twitter.com/FdRFjS7v0S — Riccardo (@Dulafive) April 30, 2022

Gli insulti choc si sono sentiti soprattutto nel momento in cui Immobile era sul dischetto del rigore per battere il penalty del momentaneo 1-1 laziale al 33'. Una situazione veramente imbarazzante che non è sfuggita a tanti tifosi, anche su twitter.