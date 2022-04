Diretta Spezia-Inter ore 19: probabili formazioni, dove vederla in streaming e in tv

L'Inter, dopo i successi con Juventus e Verona, cerca altri tre punti nella trasferta sul campo dello Spezia. I nerazzurri, che devono recuperare la partita con il Bologna, occupano al momento il secondo posto della classifica insieme al Napoli a quota 66, a -2 dal Milan capolista. Vincere, per la formazione di Simone Inzaghi, significherebbe mettere ulteriore pressione ai cugini rossoneri, impegnati a San Siro contro il Genoa. Lo Spezia, grazie ai quattro punti conquistati nelle ultime due giornate, può invece ormai dirsi quasi salvo: gli aquilotti, a sei giornate dal termine del torneo, vantano infatti un vantaggio di undici punti sulla zona retrocessione.

Segui Spezia-Inter in diretta

Thiago Motta, per la gara contro l'Inter, può contare sull'intera rosa a disposizione, eccezion fatta per l'infortunato Leo Sena. Il modulo di partenza sarà il 4-3-3, con il tridente offensivo formato da Gyasi, Manaj e Verde. In mezzo al campo Kiwior in cabina di regia con Maggiore e Bastoni ai suoi lati, mentre in difesa ci sarà spazio per Amian, Erlic, Nikolaou e Reca. Provedel tra i pali. Simone Inzaghi, dall'altra parte, potrebbe attuare un po' di turnover in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan, in programma il prossimo martedì. Il modulo sarà il consueto 3-5-2, con Correa ad agire al fianco di uno tra Dzeko e Lautaro Martinez in attacco. In mezzo al campo spazio per Barella, Brozovic e Calhanoglu, mentre sulle corsie esterne Darmian e Gosens potrebbero far rifiatare Dumfries e Perisic. In difesa, con De Vrij non al meglio, chance per D'Ambrosio insieme a Skriniar e Bastoni. Handanovic in porta.

Probabili formazioni Spezia-Inter

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Gyasi, Manaj, Verde. All. Thiago Motta

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, Lautaro. All. S. Inzaghi

Arbitro: Maresca

Dove vedere Spezia-Inter in tv e streaming

L'anticipo della 33ª giornata del campionato di Serie A, Spezia-Inter, sarà disponibile a partire dalle 19 su Sky Sport e DAZN. Inoltre sarà disponibile, per gli abbonati, anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. La diretta testuale di Spezia-Inter sarà disponibile sul sito del Messaggero.