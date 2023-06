Spareggio Serie A, Spezia-Verona: cosa dicono gli esperti di scommesse

Risale 18 anni fa l'ultimo spareggio che decise una retrocessione in Serie A. In quel caso, il Parma ebbe la meglio sul Bologna nel derby emiliano, conquistando la permanenza. Sono passati invece 22 anni da quando il Verona condannò la Reggina alla cadetteria, salvandosi all'ultimo e mantenendo la massima serie. A più di due decenni da quella doppia sfida del 2001, i gialloblù scenderanno in campo in una sfida secca contro lo Spezia per ottenere la salvezza. Le quote degli analisti Sisal vedono un equilibrio perfetto tra le due formazioni: per entrambe la salvezza si gioca infatti a 1,90. Come riporta Agipronews, il precedente del 2001, però, sorride alla formazione di Marco Zaffaroni, che spera di ripetere il risultato arrivato più di vent'anni fa.