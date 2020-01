Spal-Verona, dalle 15.00 La Diretta, le probabili formazioni

Ultimo aggiornamento: 13:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPAL e Verona si affrontano al Paolo Mazza in un match estremamente delicato per entrambe le compagini in campo. I ferraresi vengono dall'ottimo successo sul campo del Torino conquistato prima della pausa natalizia, grazie al quale hanno scavalcato il Genoa in classifica lasciando ai liguri l'ultimo posto; gli scaligeri, dal canto loro, a quota 19 in graduatoria, tornano in campo dopo il rinvio del match con la Lazio impegnata nella finale di Supercoppa italiana il 22 dicembre scorso.LE PROBABILI FORMAZIONI:SPAL: (3-5-2) Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Valoti, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Paloschi, Petagna. All. SempliciVERONA: (3-4-2-1) Silvestri: Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All. JuricGrazie al successo di Torino, la SPAL ha infranto il tabù trasferta, dove in 8 precedenti aveva raccolto solamente 1 punto; oggi torna a giocare in casa, dove nel corso di questo campionato ha avuto la meglio sugli avversari 2 volte in 8 occasioni; i veneti in trasferta sono reduci da 2 sconfitte consecutive, sui difficilissimi campi di Inter e Atalanta.