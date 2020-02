Spal-Juventus 0-1 La Diretta Segna sempre Ronaldo: 21° centro in campionato

SEGUI LA DIRETTA

Ultimo aggiornamento: 18:40

SPAL e Juventus si affrontano questo pomeriggio alle ore 18 per la 25esima giornata di campionato. Situazione di classifica estremamente seria per gli emiliani, ultimi con soli 15 punti all'attivo dopo l'ennesima sconfitta subita sul campo del Lecce; primo posto solitario invece per i bianconeri, che grazie al 2-0 sul Brescia e allo scontro diretto tra Lazio ed Inter della scorsa settimana comandano la classifica con 1 punto di vantaggio sui biancocelesti e 2 sui nerazzurri.La SPAL manca l'appuntamento con la vittoria di fronte ai propri tifosi da ben 7 gare, in particolare dall'1-0 sul Parma del 5 ottobre scorso; da ultimo, gli emiliani sono reduci da ben 4 sconfitte casalinghe di fila. Bianconeri in difficoltà lontano da casa: sono 3 infatti le sconfitte subite nelle ultime 5 gare giocate.Berisha; Cionek, Zukanovic, Bonifazi, Reca; Missiroli, Valdifiori, Castro; Strefezza, Petagna, Valoti. All. Di BiagioSzczesny; Danilo, Chiellini, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. SarriLa Penna.