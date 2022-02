Spagna, tragedia in quinta divisione: morto tifoso schiacciato da una torre pubblicitaria

Tragedia nel mondo del calcio spagnolo. Durante una partita amatoriale tra il Lenense e il Lealtad, campionato di quinta divisione, il forte vento ha provocato la caduta di una delle torri pubblicitarie adiacenti il terreno di gioco, la quale ha travolto uno spettatore uccidendolo sul colpo. La sfortunata vittima è un signore di 68 anni che non è riuscito a sopravvivere nonostante il pronto intervento fornito prima dai giocatori e poi dai soccorritori accorsi. L'incidente, avvenuto a Pola del Lena, nelle Asturie, ha provocato anche un ferito grave che però - da come si apprende - non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Lo riporta il quotidiano La Nueva España.

