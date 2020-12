Live sorteggio Mondiale diretta: l'Italia è nel girone C insieme alla Svizzera

De Rossi non pesca bene: c'è la Svizzera.

Concluso il sorteggio della prima fascia: adesso si entra nel vivo.

Gli azzurri sono stati inseriti nel raggruppamento C.

Passano le prime 10, le vincenti: dai playoff ne usciranno altre tre. Gli spareggi saranno divisi tra semifinali e finali.

Essendo nel raggruppamento a cinque squadre, l'Italia potrà essere inserita dal gruppo A al gruppo E.

Gli azzurri come detto saranno teste di serie: sperando, soprattutto nella terza fascia, di non pescare Russia e Norvegia. Nella seconda da evitare anche la Svizzera.

Anche Rafael van der Vaart si unisce al coro:«Ha fatto qualche sbaglio, ma tutti siamo umani e tutti ne abbiamo fatto nella vita. È stato unico».

L'ex capitano della Roma ha parlato di Maradona:«Sono stato con lui in Argentina, e in poche ore mi ha fatto capire quanto fosse grande e umile. Ed ho capito perchè è tanto amato».

Arriva Daniele De Rossi, insieme a van der Vaart, sarà una delle leggende che pescheranno le palline.

Ci sarà anche Daniele De Rossi ad estrarre le palline per gli accoppiamenti dei gironi per le qualificazioni ai Mondiali del 2002 in Qatar. L'Italia di Mancini, testa di serie, sarà inserita in un raggruppamento a cinque squadre. E, per essere certa della qualificazione, dovrà vincerlo. Altrimenti ci saranno i playoff che, abbiamo capito, non fanno per noi. Tutti ancora abbiamo in mente la tragica notte calcistica di San Siro. Da evitare ci sono appunto la Svezia ma anche la Russia. Sarebbe bello invece riuscire a pescare Slovacchia, Finlandia o Romania, sicuramente formazioni più abbordabili che non dovrebbero creare problemi agli azzurri. In ogni caso, l'appuntamento è alle 18 (diretta Rai 2): sarà tutto svolto in teleconferenza da Zurigo. E l'Italia spera nella mano magica di De Rossi. Speriamo che sia bravo come quando giocava.

