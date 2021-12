Dichiarato nullo il sorteggio di Champions League, alle 15 il nuovo

Sorteggio nullo. Si rifarà alle 15 il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Errore clamoroso, in seguito a un errore tecnico - secondo la Uefa - e accoppiamenti da rifare. «A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che istruisce i funzionari su quali squadre sono idonee a giocare l'una contro l'altra, si è verificato un errore materiale nel sorteggio per gli ottavi di finale di Uefa Champions League. Di conseguenza, il sorteggio è stato dichiarato nullo e sarà interamente rifatto alle 15.00». Così la Uefa in una nota annuncia che sarà ripetuto il sorteggio della Champions League.

Sorteggio Champions, ecco l'errore a Nyon

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.

