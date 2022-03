Sorteggi Mondiali, gli otto gironi della fase finale: dove vedere la diretta

A oggi, dopo il "pass" ottenuto da Usa e Messico, sono 29 le nazionali che hanno ottenuto la qualificazione ai Mondiali in Qatar (21 novembre-18 dicembre), di cui domani a Doha verranno sorteggiati gli otto gironi della prima fase. Ecco il quadro delle 29 qualificate alla prossima coppa del mondo di calcio che si giochera in Qatar

Le squadre qualificate ai Mondiali

EUROPA Germania, Danimarca, Francia, Belgio, Croazia, Spagna, Serbia, Inghilterra, Svizzera, Olanda, Portogallo, Polonia.

SUDAMERICA Brasile, Argentina, Ecuador, Uruguay.

CONCACAF Canada, Messico, Usa.

ASIA Qatar, Iran, Corea del Sud, Giappone, Arabia Saudita.

AFRICA Ghana, Senegal, Tunisia, Marocco, Camerun.

Le altre qualificate usciranno dagli spareggi di giugno tra Galles e Svezia o Ucraina, Costa Rica-Nuova Zelanda e Perù contro Australia o Emirati Arabi. Per questo ai sorteggi di venerdì 1 aprile nelle urne ci saranno tre X al posto delle nazioni ammesse.

Dove vedere i sorteggi dei Mondiali 2022

La Rai è tv che detiene i diritti televisivi del Mondiale 2022 in Qatar. Per questo trasmetterà, in chiaro, il sorteggio e tutte le partite in programma se non dovessero essere prese altre decisioni in merito. Per quanto riguarda l'evento dei sorteggi dei gironi, che si terrà a Doha, sarà possibile seguirli in tv su Rai Sport 1 a partire dalle 18 di venerdì 1 aprile. Il canale 58 è disponibile sul Digitale Terrestre. L'evento sarà fruibile anche via streming attraverso RaiPlay la piattaforma messa a disposizione degli iscritti. Il sorteggio dei gironi del Mondiale si svolge venerdì 1 aprile a partire dalle 18:00 ora italiana (le ore 19:00 in Qatar). Inoltre l'evento sarà esteso anche ai canali ufficiali della Fifa come Youtube, Twitter, Facebook e Instagram.