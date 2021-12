Sorteggi Champions, Moratti: «La Juve sarebbe stata la squadra più facile da incontrare»

Massimo Moratti scherza, mica tanto, a proposito dei prossimi sorteggi di Champions League. La sua Inter aspetta lunedì il nome dell'avversaria dall'urna di Nyon e l'ex presidente commenta così: «Non saprei quale scegliere, magari Lille o Ajax. Certo, peccato che non la Juventus non possiamo giocare. Sarebbe stata la più semplice, forse». Neanche a dirlo per questo motivo è divampata la polemica social Ai tifosi della Juventus non è piaciuta questa considerazione arrivata durante la presentazione del libro su Peppino Prisco.

