Sky Sport: domenica da non perdere tra Copa America, Europei e Wimbledon

Una domenica di sport da non perdere quella del prossimo 11 luglio. In poco meno di 24 ore, una giornata storica su Sky, con tre sfide di prestigio assoluto. L'Italia sarà protagonista nel tennis con Berrettini in finale di Wimbledon e gli azzurri di Roberto Mancini impegnati a Wembley nell'ultimo atto degli Europei contro i padroni di casa dell'Inghilterra.

Senza dimenticare la Copa America tra il Brasile di Neymar e l'Argentina di Lionel Messi. Sky racconterà come sempre l’ultimo atto di tre grandi appuntamenti che nelle ultime settimane hanno riempito di colore e colpi di scena i suoi canali sportivi, dal primo all’ultimo istante di gioco, con la passione e il coinvolgimento emotivo che solo le grandi imprese di sport sanno generare. Si inizia con la Copa America: appuntamento alle ore 2 in diretta da Rio de Janeiro su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio e in streaming su Now con la telecronaca di Riccardo Gentile.

Dal Maracanà a Wembley, un altro tempio del calcio mondiale ospiterà la Finale degli Europei tra Inghilterra e Italia. Prima, però, sarà il prato di Wimbledon a eleggere il nuovo re del tennis europeo, con Berrettini protagonista in una storica finale del torneo londinese, una prima volta per l’Italia del tennis. Diretta del match a partire dalle ore 15 sul nuovo Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Uno e Sky Wimbledon 1 (anche in 4K HDR* con Sky Q satellite) e in streaming su Now, con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci.

Infine, l'ultimo atto degli Europei. Con l'Italia a inseguire un trofeo che manca da 53 anni, dal 1968. Saranno ancora Fabio Caressa e Beppe Bergomi a raccontare il match degli Azzurri, che Sky seguirà con una copertura totale fin dalle prime ore del mattino, con sette inviati nella City (Alessandro Alciato, Giorgia Cenni, Gianluca Di Marzio, Peppe Di Stefano, Giovanni Guardalà, Massimiliano Nebuloni e Marco Nosotti) per documentare, attimo dopo attimo, la marcia di avvicinamento delle due squadre all’atto conclusivo del torneo. Fischio d’inizio live dalle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 (anche in 4K HDR* con Sky Q satellite) e in streaming su Now.