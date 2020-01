Sinisa Mihajlovic ospite a Verissimo: «Una dura battaglia»

«Una dura battaglia, ma soprattutto una storia di coraggio: domani, in esclusiva assoluta a #Verissimo, la nostra Silvia incontrerà il grande uomo e allenatore Sinisa Mihajlovic». Con questo post su Instagram, Silvia Toffanin annuncia l'ospite della prossima puntata di Verissimo in onda sabato 18 gennaio su Canale 5. Un evento atteso, soprattutto perché la storia che racconterà Sinisa Mihajlovic si trasformerà in un messaggio emozionante. E forte.



Ultimo aggiornamento: 15:34

Lo svedese Zlatan Ibrahimovic non è andato a giocare nel Bologna dima ha voluto mandare un messaggio speciale al tecnico rossonero, nel programma 'Verissimo'. «Avanti amico e fratello! Siamo tutti contenti che sei tornato in panchina. Sapevo che eri il più forte di tutti. Ti aspettiamo in campo ma non crearmi troppe difficoltà quando giocherò contro la tua squadra», ha detto in un messaggio Ibra commentando le frasi dell'attaccante del Milan Mihajlovic ha detto: «Ibra è come un fratello, da giocatori ci siamo anche scontrati, poi dopo siamo diventati amici. Mi è dispiaciuto che non sia venuto qui ma capisco la scelta del Milan, anche se da noi si sarebbe divertito di più. Abbiamo un carattere molto simile e molto forte. Sono contento sia tornato in Italia, speriamo solo che contro di noi non possa giocare a causa di qualche ammonizione, così avremo un problema in meno!, ha spiegato Mihajlovic a 'Verissimo' dove ha parlato della battaglia che sta combattendo contro la leucemia che l'ha colpito la scorsa estate.