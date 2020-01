Sinisa Mihajlovic, scoppia a piangere a Verissimo. «In 5 giorni ho fatto 13 chemioterapie». Silvia Toffanin commossa

Ultimo aggiornamento: 19 Gennaio, 17:01

la battaglia contro la leucemia a: «In 5 giorni ho fatto 13 chemioterapie».commossa. Oggi, l'allenatore del Bologna è stato ospite nel salotto di Canale 5 e ha raccontato per la prima volta la sua lotta contro la malattia.Ecco le parole di Sinisa Mihajlovic: «La squadra andava in ritiro. Dissi alla mia famiglia che avevo la febbre e non sarei andato in ritiro. Sono andato a fare gli esami. Loro erano in Sardegna e quando sono tornate a casa gliel'ho detto. Anche per loro non è stato facile».Continua l'allenatore: «Il giorno dopo hanno preso l'aereo e sono venute da me. Io ho fatto la conferenza stampa, poi sono andato in ospedale e ho fatto 40 giorni di chemioterapia.Mi sono venuti attacchi di panico che non ho mai avuto. Ero chiuso in questa stanza, con aria filtrata. Dopo il primo ciclo, sono tornato in campo il 25 agosto. Avevo perso 13 chili, alcuni non mi hanno riconosciuto.».Poi il 29 ottobre il trapianto del midollo osseo: «Non senti niente, è come una trasfusione. In un'ora avevo fatto tutto. Avevo fatto 5 giorni di chemioterapia forte come preparazione. Poi due giorni di riposo e poi il trapianto. Poi ci vogliono dalle 4 alle 5 settimane per vedere se inizia a funzionare. Non ero tanto emozionato, mi sembrava una cosa normale. Ma mia moglie mi ha detto che si vedeva che ero emozionato.».: «Quando era in vita, mi dava fastidio che quando mangiava faceva rumore. Adesso che darei per averlo qui vicino a me solo per guardarlo. Ma lo capisci solo quando lo perdi».