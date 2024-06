Simone Aresti del Cagliari e l'atleta Daria Kaddari sono fidanzati: la conferma dell'atleta azzurra

È amore tra Dalia Kaddari, atleta azzurra che agli Europei di Roma si è fermata in semifinale nei 200 metri, e Simone Aresti, terzo portiere del Cagliari.

A raccontare della loro storia è stata proprio lei in un'intervista a La Nuova Sardegna: «Sì, c’è un fidanzato. È un calciatore, Simone Aresti. Gioca nel Cagliari», ha ammesso candidamente. Una notizia che è stata accolta con sorpresa dai fan di entrambi, sia perché Kaddari è sempre stata molto riservata (e lo è stata anche svelando il suo nuovo amore) sia perché Aresti era legato ad Aurora Betti, con la quale ha avuto un figlio, Diego, che ha 6 anni.

Si è interrotto in semifinale il percorso di Dalia Kaddari nei 200 metri ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in programma allo Stadio Olimpico di Roma. L'azzurra iscritta sulla distanza del mezzo giro di pista ha mancato la qualificazione per l’ultimo atto, riservata alle prime due di ciascuna batteria e a due tempi di ripescaggio. Kaddari non è andata oltre il quinto posto nella prima delle tre heat con 22.98 (vento +0.5 m/s), vedendo subito sfumare anche l’ipotesi di un eventuale ripescaggio e chiudendo alla fine con l’undicesimo tempo complessivo delle semifinali.