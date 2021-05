Serie B, Balotelli entra e fa doppietta: il Monza mantiene il Lecce davanti alla Salernitana. Entella in C

E’ la festa dei lavoratori e anche di Balotelli. Verrebbe da fare battute, lui magari lavora meno di altri calciatori, sul campo, eppure festeggia oggi. Autografa la doppietta nel finale, da subentrato, a Monza, che mantiene i brianzoli in lotta per la promozione diretta. Entra a 10’ dalla fine, cross di Barberis, il portiere Belec si lascia sfuggire la palla e Balo tocca in porta. Nel recupero l’affondo a destra di D’Alessandro, Balotelli angola perfettamente. A Mario scappano due parolacce...

Perde il Lecce in casa con il Cittadella, 1-3, il calo dei salentini è inatteso, nel girone di ritorno avevano messo il turbo. Perde la Salernitana, appunto con il Monza, 1-3. Sconfitto anche l’Empoli, che vincendo sarebbe salito con 3 giornate di anticipo, si ferma ad Ascoli, contro una delle squadre migliori del campionato, come gioco, e non da oggi, con Andrea Sottil in panchina recupera la cattiva partenza firmata Valerio Bertotto e proseguita, a sorpresa, con Delio Rossi. La formazione di Alessio Dionisi era imbattuta da 28 gare.

Il Venezia riparte, contro il Chievo, mentre la Spal si ferma a Brescia, rischia il posto nei playoff, con la Reggina a due punti e il Brescia a tre. I calabresi pareggiano a Cremona, i grigiorossi si salvano. Al pari del Pisa, caduto a Frosinone per 3-1: i ciociari sono ormai a posto. Rischia, invece, il Pordenone, battuto a Reggio Emilia nel secondo tempo, di misura. L’Ascoli è al quarto successo in sequenza, tiene a distanza il Cosenza, che maltratta il Pescara, destinato alla retrocessione diretta. A tre giornate dalla fine, non si disputerebbero i playout, una fra Cosenza e Reggiana deve risalire a -4 dalla quintultima in classifica.

In coda, è matematica la serie C dell’Entella, dopo due stagioni.

La 35ª giornata, i risultati.

Ascoli-Empoli 2-0: 39' Dionisi, 15' st Bajic

Brescia-Spal 3-1: 27' Bjarnason; st 18' Aye, 20' Espeto (S), 34' Jagiello.

Cosenza-Pescara 3-0: 6' e 31' Tremolada, 8' Carretta

Cremonese-Reggina 1-1: 42' Valzania (C), 21' st Rivas

Frosinone-Pisa 3-1: 22' Parzyszek; st 24' Marconi (P), 31' Capuano, 46' Maiello.

Lecce-Cittadella 1-3: 18' D'Urso, 27' Coda (L), st 2' Rosafio, 46' Proia

Reggiana-Pordenone 1-0: 11' st Ajeti

Salernitana-Monza 1-3: st 4' Frattesi, 6' Gondo (S), 36', 46' Balotelli.

Venezia-Chievo 3-1: 41' Crnigoj; st 22' rig Forte, 24' Canotto (C), 30' Di Mariano.

Virtus Entella-Vicenza 1-2: 16' Valentini; st 30' Rodriguez (E), 34' Cappelletti.

Classifica. EMPOLI 67, Lecce 61; Salernitana 60, Monza 58, Venezia 56, Cittadella 53, Spal 50, Chievo 49; Reggina 48, Brescia 47, Cremonese e Vicenza e Pisa 44, Frosinone 43, Pordenone 41; Ascoli 40; Cosenza 35, Reggiana 34; Pescara 29, Entella 23.