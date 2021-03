Poker del Venezia in casa del Monza: super Aramau, tripletta

MONZA - Il Monza perde 4-1 in casa col Venezia vedendosi scavalcare al secondo posto in classifica dal Lecce che si è imposto 3-0 sul campo del Frosinone. La sfida del Brianteo, valida per la 30esima giornata del campionato di Serie B, vede come grande protagonista Mattia Aramu autore di una tripletta, 6', 19' e 56' su rigore, all'86' è Esposito a servire il poker. Per il Monza gol di Armellino al 58'. La squadra di Brocchi con lo stop odierno vede allontanarsi l'Empoli capolista a +9 dopo il successo per 1-0 sull'Entella, a un solo punto dai lombardi si porta il Venezia. A 48 la Salernitana impegnata domani nel posticipo col Brescia.