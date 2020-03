Tris del Crotone e il Venezia crolla in casa, al Pordenone il derby del Nordest

Il sabato cadetto vede il colpo della Cremonese a Frosinone con un raddoppio clamoroso, da metà campo, da 60 metri, su errore di Maiello, il sinistro di Michele Castagnetti è da record.

Inattese anche le tre reti del Crotone a Venezia, dove il tecnico Dionisi ora è in discussione, unico sopravvissuto da inizio stagione fra le ultime 6: Pisa e Juve Stabia hanno appena un punto in più, insistono con D’Angelo e con Caserta, ma entrambi sono gli allenatori delle promozioni e godono di una fiducia superiore rispetto agli esonerati.



RAMARRI TOP

In zona playoff, il Cittadella si fa sorprendere al Tombolato dal Pordenone, complice anche l’inferiorità numerica, per l’espulsione di Branca, che calcia da dietro e poi prende per il collo un avversario, ma si era già sullo 0-2: il derby di nordest è iniziato alle 14,30, mezz’ora prima delle altre gare, avrebbe dovuto disputarsi ieri sera.



Cittadella-Pordenone 0-2: 17’ Barison, 32’ st Ciurria rig (mano di Pavan). Una a tre il computo delle occasioni.



Il resto della 28^ giornata.





Empoli-Trapani 1-1: 45’ Pettinari (T), 41’ st Pagliarulo aut. Sette opportunità da rete contro due, il pari su corner battuto da Ciciretti.



Frosinone-Cremonese 0-2: 13’ Parigini, 5’ st Castagnetti. Quattro a tre le occasioni, espulso Dionisi (F) per doppia ammonizione all’8’ st.



Perugia-Salernitana 1-0: 22’ Mazzocchi. Cinque chances da gol contro tre.



Venezia-Crotone 1-3: 12’ Benali, 36’ Marrone; st 2’ Benali, 38’ Caligara (V). Cinque a 4 il computo delle palle gol, insomma poteva persino starci il pari.













