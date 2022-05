Serie A, gli arbitri dell'ultima giornata: Sassuolo-Milan a Doveri, Inter-Samp a Di Bello

Serie A, le designazioni arbitrali per la 38ª e ultima giornata di campionato. Sassuolo-Milan sarà arbitrata da Doveri, Inter-Samp da Di Bello. L'elenco completo degli arbitri di tutte le partite.

Per dirigere Sassuolo-Milan, gara in programma domenica alle 18, è stato scelto Daniele Doveri della sezione di Roma 1, con gli addetti Var Aureliano e Mariani. Mentre per la sfida in contemporanea a San Siro tra Inter e Sampdoria stato designato Marco Di Bello della sezione di Brindisi, con Irrati e Meraviglia al Var.

Serie A, gli arbitri dell'ultima giornata di campionato

Torino-Roma (venerdì 20 maggio, ore 20,45): Irrati di Pistoia; assistenti: Mondin-Mastrodonato; IV uomo: Marcenaro; Var: Fabbri; Avar: Bufferli.

Genoa-Bologna (sabato 21 maggio, ore 17,15): G.Miele di Nola; Di Vuolo-Barone; La Penna; Maggioni; Abbattista.

Lazio-Verona (sabato, ore 20,45): Colombo di Como; Palermo-Bercigli; Volpi; Dionisi; Serra.

Atalanta-Empoli (sabato, ore 20,45): arbitro Abisso di Palermo; Tegoni-Colarossi; Santoro; Mariani; Di Martino.

Fiorentina-Juventus (sabato, ore 20,45): Chiffi di Padova; Carbone-Longo; Giua; Guida; Massimi.

Spezia-Napoli (domenica 22 maggio, ore 12,30): Marchetti Ostia Lido; Di Monte-Trinchieri; I.Robilotta; Banti; Ghersini.

Inter-Sampdoria (domenica, ore 18): Di Bello di Brindisi; Preti-Giallatini; Pezzuto; Irrati; Meraviglia.

Sassuolo-Milan (domenica, ore 18): Doveri di Roma 1; Bindoni-Imperiale; Piccinini; Aureliano; Mariani.

Salernitana-Udinese (domenica, ore 21): Orsato di Schio; Vivenzi-Ranghetti; Sacchi; Mazzoleni; Dionisi.

Venezia-Cagliari (domenica, ore 21): Maresca di Napoli; Meli-Peretti; Ayroldi; Di Paolo; Paterna.