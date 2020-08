Il campionato più strano della storia è andato in archivio. Una full immersion dopo il lockdown che ha premiato Gravina, da sempre fiducioso nella possibilità che anche questa stagione si potesse portare a compimento. E adesso, a bocce ferme e con tutti i verdetti assegnati sul campo e non tramite playoff o algoritmi, è tempo di snocciolare i numeri. Che sono curiosi, ma che fanno capire, ancora una volta, che le partite le vincono i campioni con le loro giocate e non chi tira più in porta o chi gestisce di più il pallone. La differenza la fanno i campioni.



ATALAGOL



È la squadra di Gasperini quella che ha segnato di più: 98 reti in un cammino straordinario e ancora non concluso con l’appendice Champions League. A ruota seguono Inter (81), Lazio (79), Roma (78) e Juventus (76). Soltanto quinta quindi la squadra di Sarri che, nonostante alla fine non è riuscita nemmeno ad avere la miglior difesa – che spesso coincide con chi si cuce il tricolore sul petto - ha portato a casa il nono scudetto consecutivo. Perché la squadra che ha preso meno gol è l’Inter di Conte (36), con Lazio (42), Juve (43) e Milan (46) a completare le prime posizioni di questa speciale classifica finale.



NAPOLI: POSSESSO PALLA E SFORTUNA



La squadra di Gattuso è quella che ha tenuto maggiormente il pallone tra i piedi durante una partita: in media 30’. Juventus seconda. Subito dopo si piazzano quelle che hanno espresso il miglior calcio durante la stagione: Atalanta e Sassuolo abili a recepire nel migliore dei modi la filosofia dei propri tecnici. Proprio il Napoli comunque è anche primo nella graduatoria della sfortuna. Sono infatti 24 i legni colpiti dai partenopei. Che nei dati ufficiali di fine stagione sono anche quelli che dietro l‘Atalanta (534) hanno tirato più volte verso lo specchio della porta (514).



CROSS E CORNER



Altre statistiche: il Lecce retrocesso è la squadra che ha la percentuale maggiore di cross riusciti. Ultima? Il Sassuolo che proprio di alzarlo, il pallone, non ha nessuna intenzione. La Roma è la squadra che ha battuto più calci d’angolo (266) e dietro c’è sempre la Dea (247). La squadra che ha corso più delle altre infine, e questo dato rispecchia come meglio non si può la filosofia di Conte, è ovviamente l’Inter: 111km in media a partita, “colpa” di un continuo via vai sugli esterni, credo calcistico del tecnico pugliese. Ultimo aggiornamento: 18:33

