Nuovo stop per la quarantena soft: c'è l'ostacolo del decreto legge

Un nuovo stop proprio all'ultima curva. Mancano quattro giorni all'inizio del campionato e sulla serie A piomba di nuovo l'incubo quarantena. Un ostacolo politico. Venerdì il Cts aveva dato il via libera ad una versione più soft: in caso di contagio il positivo sarebbe stato isolato mentro il resto della squadra sarebbe stato costretto sì a chiudersi in ritiro ma con la possibilità di allenamenti senza limitazioni e di uscire per giocare le gare di casmpionato. Ad una condizione test rapido a tutti i calciatori la mattina della partita. La norma di per sé non è in discussione ma serve un passaggio formale. O meglio Palazzo Chigi deve modificare la norma generale sulla quarantena in quanto "non compatibile" con il decreto legge del 16 maggio 2020 attualmente in vigore.

Ultimo aggiornamento: 21:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA