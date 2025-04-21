Serie A, le partite rinviate per la morte del Papa si giocheranno mercoledì 23 aprile: le squadre e l'orario

Il comunicato della Lega Calcio per il recupero delle quattro partite saltate a Pasquetta

lunedì 21 aprile 2025
A seguito della scomparsa di Papa Francesco, la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha comunicato che le gare di Serie A previste a Pasquetta venivano rinviate a data da destinarsi. Poche ore dopo il precedente annuncio, la Serie A ha ufficializzato i nuovi orari delle quattro sfide che, come anticipato, verranno giocate già in questa settimana. Le sfide di Serie A si giocheranno tutte e quattro in contemporanea e il loro immediato recupero garantirà il regolare svolgimento del campionato prima del prossimo fine settimana.

 

Le date dei recuperi

CAGLIARI – FIORENTINA Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30
GENOA – LAZIO Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30
PARMA – JUVENTUS Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30
TORINO – UDINESE Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30


