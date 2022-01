Serie A, uragano Omicron: Juve-Napoli a rischio (6 positivi tra i campani, verifiche Asl). Ma la Lega calcio: nessun rinvio

Il Covid minaccia la Serie A, forse come mai prima d'ora. Le squadre annunciano nuovi casi di positività praticamente ogni giorno e molte di loro si ritrovano con gli uomini contati. Il rischio di creare nuovi focolai con le partite, inoltre, è dietro l'angolo e le autorità sanitarie sono pronte ad alzare la voce. La lega di Serie A per ora non sembra intenzionata a sospendere il campionato, anzi, ha ribadito con fermezza che che la Supercoppa fra Inter e Juventus del 12 gennaio si giocherà. Ma se i contagi dovessero continuare a crescere a questo ritmo, fra squadre bloccate dalle Asl e gruppi decimati, una decisione univoca e valida per tutti diventerà indispensabile.

APPROFONDIMENTI COVID Napoli, Spalletti e Mario Rui positivi: il totale dei contagi nel... COVID Focolaio Covid per il Verona, gara di La Spezia a rischio. Boom di... VARIANTE OMICRON. LUNGHE CODE PER IL TAMPONE MOLECOLARE AL DRIVE-IN DI TOR DI QUINTO Roma, lunghe code per il tampone molecolare al drive-in di Tor di...

Napoli, Spalletti e Mario Rui positivi: il totale dei contagi nel gruppo sale a 9

Juventus-Napoli a rischio: l'Asl valuta di bloccare la partenza degli azzurri

La situazione contagi nel Napoli peggiora ogni giorno di più e l'Asl sta valutando se sia opportuno lasciar partire il gruppo azzurro per Torino in aereo, in vista del match di campionato contro la Juventus di giovedì. Lo apprende l'Ansa. Il club azzurro oggi ha registrato la positività al Covid del tecnico Spalletti e dei calciatori Mario Rui e Malcuit, tutti reduci - tranne il francese - dai giorni di allenamento di gruppo a Castel Volturno. Il Napoli ha altri tre giocatori positivi: Osimhen, Lozano ed Elmas, che però non sono mai tornati a Napoli dalle ferie natalizie. Una stagione dopo, Juventus-Napoli è di nuovo a rischio.

Salernitana chiede il rinvio della partita con il Venezia

«Preso atto delle disposizioni dell'Asl di Salerno, l'U.S. Salernitana 1919 ha inoltrato comunicazione alla Lega Serie A al fine di chiedere il rinvio della gara Salernitana - Venezia in programma il prossimo giovedì 6 gennaio». È quanto fa sapere con una nota la società granata. Nella giornata di oggi sono stati riscontrati ulteriori cinque casi di positività che hanno fatto salire il totale dei positivi al Covid nel gruppo squadra a 11 persone, di cui 9 sono calciatori.

📄 Comunicato Stampa a seguito delle disposizioni dell'ASL di Salerno

👉 https://t.co/rgRh7PHzt2 — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) January 4, 2022

Serie A, per la Lega calcio nessun rinvio

Il calendario della prima giornata di ritorno della Serie A, in programma giovedì prossimo, rimane invariato: è quanto filtra dalla Lega calcio, alla quale la Salernitana ha rivolto una richiesta di rinvio della partita col Venezia per la quarantena decisa dalla Asl dopo le undici positività al Covid riscontrate. L'attuale regolamento non prevede la possibilità di rinvio con un tetto di giocatori disponibile. Nessun rinvio in discussione anche per le partite di Verona e Udinese, la cui trasferta potrebbe essere bloccata dalle Asl locali.

Focolaio Verona, gara con lo Spezia a rischio

Focolaio Covid per il Verona, con gara di La Spezia a forte rischio. «Hellas Verona comunica che - attualmente - dieci componenti del gruppo squadra (di cui otto calciatori e due membri dello staff), tutti regolarmente vaccinati, sono positivi al Covid-19 - rileva una nota - dopo test specifici effettuati nelle scorse ore». La Società ha attivato sin da subito «tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti. Domani, mercoledì 5 gennaio, non si terrà la prevista conferenza stampa pre-partita di mister Igor Tudor».

Focolaio Covid all'Udinese

Focolaio Covid anche all'Udinese: la società friulana ha comunicato che, in seguito agli screening specifici cui regolarmente si sottopongono tutti i componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati 9 casi di positività al Covid-19, di cui 7 calciatori e 2 membri dello staff. «Il Club - si legge in una nota - ha immediatamente attivato tutte le procedure in osservanza delle vigenti norme e protocolli e ha informato le autorità sanitarie competenti con cui è costantemente in contatto». A questo punto diventa in forse la trasferta di giovedì a Firenze.