La serie A non si arrende. Questo è quanto è emerso nelle varie call conference di ieri. C’è la ferma volontà di andare avanti portando a termine la stagione 2019-2020. Una mossa in controtendenza proprio nel giorno in cui vengono rinviate al 2021 le Olimpiadi e l’emergenza portata dal Premier, Giuseppe Conte fino al 31 luglio (questo non vuol dire però che le misure restrittive restino tali). E poco importa anche che in serata sia arrivata anche la positività del portiere...

Ultimo aggiornamento: 07:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA