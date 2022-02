Serie A, le dirette delle partite della 26esima giornata

La Serie A torna in campo dopo il derby tra Juventus e Torino finito 1-1. Dopo le emozioni dell'Allianz Stadium, il campionato riapre il sipario con gli anticipi del sabato. Si comincia con Sampdoria-Empoli, passando per il match dell'Olimpico tra la Roma e il Verona fino al serale tra Salernitana e Milan. Domani in campo anche la Lazio di Sarri impegnata nella trasferta di Udine dopo il match di Europa League disputato in Portogallo contro il Porto. Ma ecco il programma completo delle partite valide per la 26esima giornata di campionato

APPROFONDIMENTI SERIE A Roma-Verona 2-2: i baby Volpato e Bove salvano dalla sconfitta... CALCIO Lazio e Italia, incubo Immobile. E dal Portogallo: «Futuro con... ROMA Mourinho in piena emergenza: «Nove calciatori out. Zaniolo?... CALCIO Damiano Tommasi: «Roma-Verona, la mia vita in un match»

Sabato 19 febbraio

Ore 15 Sampdoria-Empoli

Segui qui la diretta

Ore 18 Roma-Verona

Segui qui la diretta

Ore 20:45 Salernitana-Milan

Segui qui la diretta

Domenica 20 febbraio

Ore 12.30 Fiorentina-Atalanta

Segui qui la diretta

Ore 15 Venezia-Genoa

Segui qui la diretta

Ore 18 Inter-Sassuolo

Segui qui la diretta

Ore 20:45 Udinese-Lazio

Segui qui la diretta



Lunedì 21 febbraio

Ore 19 Cagliari-Napoli

Segui qui la diretta

Ore 21 Bologna-Spezia

Segui qui la diretta