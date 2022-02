Serie A, le dirette delle partite della 25esima giornata

La Serie A torna in campo e lo fa con gli anticipi in programma sabato 12 febbraio. Si comincia con Lazio-Bologna allo stadio Olimpico che domenica ospiterà anche il Sei Nazioni con Italia-Inghilterra. Poi il big match del Maradona tra Napoli e Inter. Chiuderà il cartello degli anticipi Torino-Verona alle 20:45. Ma ecco il programma completo delle partite valide per la 25esima giornata di campionato

Sabato 12 febbraio

Ore 15 Lazio-Bologna

Segui qui la diretta

Ore 18 Napoli-Inter

Segui qui la diretta

Ore 20:45 Torino-Venezia

Segui qui la diretta

Domenica 13 febbraio

Ore 12.30 Milan-Sampdoria

Segui qui la diretta

Ore 15 Empoli-Cagliari

Segui qui la diretta

Genoa-Salernitana

Segui qui la diretta

Verona-Udinese

Segui qui la diretta

Ore 18 Sassuolo-Roma

Segui qui la diretta

Ore 20:45 Atalanta-Juventus

Segui qui la diretta