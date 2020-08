Serie A, sarà posticipata la prima gara di campionato di Inter e Atalanta

La prima gara di campionato di Inter e Atalanta sarà posticipata in via del tutto eccezionale e in virtù del fatto che hanno chiuso la stagione 2019-2020 per ultime rispetto a tutte le altre squadre: è la decisione presa all'unanimità dal Consiglio di Lega serie A riunitosi per via telefonica per decidere sulla questione.

Il Consiglio di Lega ha ritenuto fondate le richieste presentate da Inter e Atalanta di posticipare la prima gara della prima giornata di campionato: i nerazzurri hanno chiuso la stagione 2019-2020 il 21 agosto con la finale di Europa League contro il Siviglia, mentre l'Atalanta il 12 agosto con la partita di Champions contro il Psg. Sono le uniche due squadre ad aver disputato le Final Eight Queste le uniche eccezioni previste: per tutte le altre squadra, il via è per il 19 settembre. Mercoledì 2 settembre saranno svelati i calendari del campionato di serie A 2020-2021

