Serie A, otto giocatori squalificati per un turno

Otto giocatori di Serie A sono stati squalificati per un turno dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea. Si tratta di Kevin Bonifazi (Spal), che ieri è e stato espulso, per avere, al 40ø del secondo tempo, dalla panchina, rivolto una critica irrispettosa al direttore di gara. Per Bonifazi oltre alla squalifica anche 5mila euro di ammenda. Gli altri sette giocatori fermati per un turno sono Nicolò Barella (Inter), Gaston Brugman Duarte (Parma), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Omar Colley (Sampdoria), Lukas Reiff Lerager (Genoa), Stefano Sabelli (Brescia), Ronaldo Augusto Vieira Nan (Sampdoria). Ultimo aggiornamento: 13:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA