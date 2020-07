Sassuolo, Caputo: 21 gol e quella scommessa vinta con Del Piero

Andrà tutto bene. Restate a casa”. A marzo la Serie A si congedò, prima del lockdown, con il suo cartello dopo il gol al Brescia. Alla ripresa ha ricominciato allo stesso modo: segnando. Ciccio Caputo, con la doppietta di ieri ha toccato 21 gol in campionato tirando solamente due rigori. E adesso deve anche riscuotere la scommessa fatta con Del Piero, che ha già risposto su Instagram promettendo che pagherà.



L’IDOLO DEL FANTACALCIO

Quando in estate inizia l’asta per il gioco che appassiona milioni di italiani che si sentono allenatori a tutti gli effetti, il nome di Ciccio Caputo è quello che attira maggiormente l’attenzione. Sarà perché sembra un bravo ragazzo. Sarà perché ha detto varie volte che anche lui è uno di quelli che ogni sabato schiera la formazione. Sarà per altri motivi non conosciuti, ma la verità è che ognuno cerca di accaparrarselo. A ragione veduta anche, vista la media realizzativa e anche quella propensione innata al sacrificio che non lo fanno mai scendere sotto la sufficienza in pagella. Una manna, per usare un termine biblico. Ma è fuori discussione che si farebbero carte false per averlo nella propria rosa.



OCCHIO ALL’EUROPEO

Caputo, che già l’anno scorso con l’Empoli poi retrocesso chiuse la stagione con 16 reti (3 su rigore), punta decisamente alla chiamata del Ct Mancini. Forse non lo dice apertamente, ma chi non ci farebbe un pensiero in questo momento. Ha un altro anno di tempo per mantenere questa media importante. E siamo certi che Roberto, qualora Ciccio continuasse a segnare così, un pensiero lo farà. Perché dietro a Immobile e Belotti c’è lui al momento. Non perché lo diciamo noi, ma perché lo certificano i numeri di due stagioni in serie A. E ancora non è finita. Superata quota 20, c’è ancora un’altra giornata per aumentare il bottino.



E DEL PIERO PAGA

“Ci conosceremo presto” e “mi sto già allenando per la cena”. Del Piero ha già fatto sapere tramite Instagram che pagherà. Già ieri sera il bomber del Sassuolo aveva detto di aspettare solamente la chiamata da parte di Alex, e quest’ultimo non si è ovviamente tirato indietro. Tutti aspettano questa famosa cena ormai. E sicuramente nello spazio di qualche settimana vedremo la foto che immortalerà il momento. Ultimo aggiornamento: 18:23

