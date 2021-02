Serie A, Doveri arbitra il derby Milan-Inter. Atalanta-Napoli a Di Bello

È il weekend del derby di Milano: domenica alle 15 il fischio d'inizio della partita tra Milan e Inter, che dirà quale delle due caricherà più benzina in vista della corsa allo scudetto. Per la partita è stato designato l'arbitro Daniele Doveri mentre Marco Di Bello di Brindisi dirigerà l'altro big match di giornata tra Atalanta-Napoli di domenica alle 18. Per Benevento-Roma di domenica alle 20,45 è stato scelto Luca Pairetto di Nichelino. Juventus-Crotone, in programma lunedì 22 febbraio alle 20,45, è stata affidata a Valerio Marini della sezione di Roma 1.

