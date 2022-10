Serie A, il programma della 38a giornata di campionato: il calendario con le partite

La Lega Serie A ha annunciato le date e gli orari dei match previsti per la 38a e ultima giornata del campionato di Serie A, in calendario il 22 e il 23 maggio. Campionato agli sgoccioli, ma resta ancora da capire chi riuscirà a qualificarsi per la Champions League - tra Milan, Juventus e Napoli - e chi riuscirà a salvarsi dalla retrocessione in B tra Benevento e Torino. Tutte le partite decisive per l'accesso alle coppe europee e per la retrocessione si svolgeranno in contemporanea domenica 23 alle ore 20.45. Di seguito gli appuntamenti del prossimo week end.

Salernitana, entro il 25 giugno la cessione del club: la Figc detta i tempi

sabato 22 maggio

maggio Cagliari-Genoa (ore 20.45)

Crotone-Fiorentina

Sampdoria-Parma

domenica 23 maggio

Inter-Udinese (ore 15.00)

Atalanta-Milan (ore 20.45)

Bologna-Juventus

Napoli-Verona

Sassuolo-Lazio

Spezia-Roma

Torino-Benevento