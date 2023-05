Udinese-Napoli, le formazioni: fuori Zielinski e Lozano. Per lo scudetto basta un pari alla Dacia Arena. Pronta la festa, quasi in 60mila al Maradona

Secondo match ball scudetto per il Napoli di Luciano Spalletti. La vittoria della Lazio in casa contro il Sassuolo, un 2-0 firmato da Felipe Anderson e Basic, ha rilanciato al secondo posto i biancocelesti di Sarri ora a -15 dalla vetta. Gli azzurri per conquistare aritmeticamente il terzo tricolore della loro storia dovranno almeno pareggiare alla Dacia Arena, dove è previsto un esodo di quasi 10.000 tifosi partenopei provenienti da tutta Italia.

In contemporanea, a Napoli, ci sarà uno stadio Diego Armando Maradona tutto esaurito per guardare la partita dagli otto maxischermi installati con la speranza di festeggiare poi, al triplice fischio, il titolo di campione d'Italia. Tutto programmato, dunque, per l'appuntamento con la storia per il Napoli di Spalletti, artefice di una cavalcata straordinaria alla quale adesso manca soltanto l'ultimo passo per tagliare il traguardo.