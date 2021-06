Schick, il gol da centrocampo (45,5 metri) è da record: mai nessuno come lui agli Europei

Un gol da centrocampo che entra nella storia. Patrik Schick, ex attaccante della Roma e ora di proprietà del Bayer Leverkusen, si prende la scena della quarta giornata di Europei 2021. La sua doppietta decide la partita tra la sua Repubblica Ceca e la Scozia (2-0). Il primo gol arriva a fine primo tempo ed è di testa, ma il secondo quello da far stropicciare gli occhi: è il 52' e Schick calcia di sinistro da 45,5 metri (praticamente da centrocampo) dopo aver visto Marshall fuori dai pali. Un gol da record: nessuno mai nella storia degli Europei dal 1980 aveva segnato da così lontano. Il suo è destinato a diventare il gol della competizione. Un modo per lasciare un'impronta in questi Europei, anche se la sua Repubblica Ceca non dovesse arrivare in fondo.

Da rt finché non cancellano il video. Ma che ha fatto Patrick #Schick!! #ScoziaRepubblicaCeca pic.twitter.com/3FIov6wXum — Rovine calcio Italia (@_CalcioItaliano) June 14, 2021

La storia di Schick alla Roma - In Italia lo conoscono benissimo perché è in Serie A che si è consacrato. Soprattutto alla Sampdoria, a dire il vero, perché la sua avventura alla Roma sarà ricordata come uno dei flop peggiori della storia del club. Arrivato a fine calciomercato del 2017 per 42 milioni dai blucerchiati (dopo il "no" della Juventus dopo le visite mediche), ha segnato solo 8 gol in 58 partite. Nel giro di due stagioni da potenziale top player oltre che acquisto più costoso della storia della Roma, è diventato uno di cui disfarsi: prima al Lipsia, che però non lo ha riscattato, e infine al Bayer Leverkusen. È in Germania che Schick sembra aver ritrovato la sua dimensione: 13 gol in 36 partite il suo bottino. Gli Europei non sono mai stati in discussione: nella Repubblica Ceca è l'uomo di punta. Oggi tutti hanno capito perché.